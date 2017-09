Anzeige

DEL: Düsseldorfer EG gegen Adler Mannheim LIVE im TV auf SPORT1 Adler wollen zurück in Erfolgsspur / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Düsseldorf bekommt es am 4. Spieltag mit Mannheim zu tun © SPORT1-Grafik: Philipp Heinemann/Getty Images/Imago

Am Freitag mussten sich die Adler Mannheim erstmals in dieser DEL-Saison geschlagen geben. Schon am Sonntag gibt es die Chance zur Wiedergutmachung.