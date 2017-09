Für die Fischtown Pinguins geht es am 6. Spieltag der DEL gegen den ERC Ingolstadt. (Spielplan und Tabelle der DEL)

Nach dem 4:2-Erfolg bei den Krefeld Pinguinen am Donnerstag haben die Pinguins den Anschluss an die obere Tabellenhälfte geschafft und gehen mit Rückenwind in die Partie. Sieben Punkte stehen derzeit auf dem Konto.

Nun soll es auch mit dem ersten Heimsieg in dieser Spielzeit klappen.

Das Spiel am Sonntag ab 16.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Livestream auf sport1.de

Gute Erinnerungen an Ingolstadt

In Bremerhaven kommt es auch zur Neuauflage des Playoff-Duells der Vorsaison. Und die Vorzeichen stehen gut: Fischtown zog damals ins Viertelfinale ein und machte sich damit zum besten Neuling in der Geschichte der DEL.

Für Ingolstadt folgte nach dem bitteren Aus der personelle Umbruch. Dementsprechend unterschiedlich waren die Vorzeichen für die beiden Teams in dieser Saison.

Nach dem 1:0-Erfolg gegen die Schwenninger Wild Wings am Freitag in der Verlängerung steht der ERC mit acht Punkten aber derzeit vor den Bremerhavern auf dem sechsten Tabellenplatz. Mit einem Sieg könnten die Pinguins am Ligakonkurrenten allerdings vorbeiziehen.

Der 6. Spieltag der DEL hat aber noch weitere spannende Duelle zu bieten: So trifft Meister München auf die Eisbären Berlin (14 Uhr) und der aktuelle Spitzenreiter Augsburger Panther ist bei den Kölner Haien zu Gast (16.30 Uhr). Alle Spiele des 6. Spieltags können Sie auf sport1.de im LIVETICKER verfolgen.