Spitzenreiter Nürnberg Ice Tigers setzt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL regelmäßig LIVE im TV auf SPORT1) langfristig auf Stürmer Yasin Ehliz. Der Vertrag mit dem Nationalspieler wurde vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2021 verlängert.

"Der begehrteste Stürmer der DEL bleibt in Nürnberg", teilte der Klub mit.

Tigers als Wohlfühloase

Ehliz spielt seit sieben Jahren für die Franken. "Ich fühle mich hier bei den Ice Tigers einfach super wohl, Nürnberg ist meine zweite Heimat geworden", sagte der 24-Jährige.

"Ich genieße hier die volle Unterstützung der Trainer und bekomme viel Eiszeit und Verantwortung. Das waren für mich letztlich die ausschlaggebenden Gründe."

Ehliz hatte am 28. Oktober 2010 im Alter von nur 17 Jahren sein DEL-Debüt für Nürnberg gegeben. In bislang 332 Spielen hat er 80 Tore erzielt und 148 vorbereitet. Mit dem Nationalteam nahm Ehliz an drei Weltmeisterschaften teil.