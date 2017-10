Anzeige

DEL: Eisbären Berlin nach Sieg in Düsseldorf Tabellenzweiter Eisbären bleiben an Ice Tigers dran / Lesedauer: 2 Minuten

Die Eisbären Berlin feiern einen verdienten Sieg in Düsseldorf und bleiben in der Tabelle am neuen Spitzenreiter aus Nürnberg dran. Augsburgs Talfahrt hält an.