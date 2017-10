Der US-Amerikaner Tom Pokel ist neuer Trainer der Straubing Tigers aus der DEL. Der 50-jährige folgt auf Bill Stewart, den der Tabellenletzte vor gut einer Woche gefeuert hatte. Pokel wird an der Seite von Co-Trainer Rob Leask am Freitag im Auswärtsspiel bei den Eisbären Berlin debütieren.

Pokel arbeitete zuletzt beim HC Bozen in Südtirol. In Deutschland war er in der Vergangenheit bereits für Schwenningen, Ingolstadt und Bietigheim tätig. Außerdem betreute Pokel Teams in Österreich sowie die italienische Nationalmannschaft. "Er kennt die Szene in Europa und ist sehr erfahren", sagte Tigers-Sportdirektor Jason Dunham.