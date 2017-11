Steven Zalewski von den Straubing Tigers hat sich am Donnerstag im Spiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven (1:2 n.V.) einen Kieferbruch zugezogen. Dies teilte der Tabellenletzte am Samstag mit. Wie lange der Angreifer ausfällt, sei noch nicht absehbar. Derzeit befinde sich der 31-jährige US-Amerikaner zur Behandlung in Regensburg.

In der Verlängerung der Partie des 19. Spieltags wurde Zalewski beim Versuch, einen Schuss von Bremerhaven-Verteidiger Chris Rumble zu blocken vom Puck aus kurzer Entfernung im Gesicht getroffen.