Am 20. Spieltag in der DEL erwarten die Schwenninger Wild Wings in der helios Arena die Augsburger Panther zum Duell (17:00 Uhr live im TV auf SPORT1). Der Tabellen-Neunte aus Schwenningen geht mit dem Rückenwind eines 3:1-Auswärtssieges bei der Düsseldorfer EG in die Heimpartie. Drei Punkte beträgt der Vorsprung auf die Gäste, die mit einem Sieg nach Punkten gleichziehen könnten.

Die Panther mussten am letzten Spieltag allerdings eine bittere 0:3-Derbypleite gegen Red Bull München einstecken. Beide Teams müssen nicht einmal 48 Stunden nach ihrem letzten Spiel schon wieder ran. Auf Schwenninger Seite freut man sich auch deshalb sehr, mit Damien Fleury einen weiteren frischen Spieler zur Verfügung zu haben. Der französische Nationalspieler spielte bereits zwischen 2015 und 2016 für die Wild Wings, Anfang November kehrte er zurück.

"Ich fühle mich, als ob ich zurück zu Hause wäre", sagte der 31-Jährige. Zum Einstand gegen Düsseldorf netzte er dann auch gleich zum ersten Mal ein, kurz vor Schluss gelang ihm der Treffer zum 3:1.

Gegen die Panther würde er wohl am liebsten gleich nachlegen. SPORT1 begleitet die Partie LIVE im TV auf SPORT1 und berichtet auf SPORT1.de und in der SPORT1 App.