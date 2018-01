Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga haben US-Stürmer Bill Thomas verpflichtet. Der 34-Jährige kommt von Ilves Tampere aus Finnland zum achtmaligen Meister an den Rhein.

"Bill Thomas ist ein erfahrener Stürmer, der alle drei Angriffspositionen spielen kann und auf jedem Niveau gezeigt hat, dass er für seine Teams eine Verstärkung ist", erklärte Haie-Sportdirektor Mark Mahon (DATENCENTER: Der Spielplan).

Thomas spielte in der NHL für die Penguins in seiner Heimatstadt Pittsburgh sowie die Phoenix Coyotes und die Florida Panthers. Er trainierte bereits am Dienstagmorgen mit seiner neuen Mannschaft. Ob er am Abend (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) im Derby gegen die Düsseldorfer EG auflaufen kann, ist noch unklar.