Die Fischtown Pinguins haben ihren Vereinsrekord in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit dem fünften Sieg in Serie ausgebaut. Das Team aus Bremerhaven gewann am 43. Spieltag nach Verlängerung 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) beim Tabellennachbarn ERC Ingolstadt und ist mit 63 Punkten neuer Achter.

Meister Red Bull München gewann nach viermaligem Rückstand 5:4 (1:1, 2:3, 1:0, 1:0) nach Verlängerung gegen die Düsseldorfer EG und behauptete den Vorsprung an der Spitze. München steht bei 91 Punkten, Verfolger Nürnberg Ice Tigers hat nach einem 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung über die Grizzlys Wolfsburg 86 Zähler auf dem Konto.

Die drittplatzierten Eisbären Berlin (82) kassierten bereits die dritte Niederlage in Folge. Nach dem 0:5 in Ingolstadt und dem 2:6 bei Adler Mannheim unterlag die Mannschaft des früheren Bundestrainers Uwe Krupp mit 5:6 (0:1, 2:3, 3:2) bei den Straubing Tigers. Maurice Edwards erzielte den späten Siegtreffer (59.).

München glich gegen die DEG viermal aus, in der Verlängerung sicherte Brooks Macek (62.) den Extrapunkt. In Ingolstadt sorgte Pinguins-Stürmer Jan Urbas (62.) in Überzahl für die Entscheidung. Bremerhaven hat erstmals seit der Aufnahme in die DEL zur Saison 2016/17 fünfmal nacheinander gewonnen.

Die Partien im Stenogramm:

Iserlohn Roosters - Augsburger Panther 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Tore: 1:0 Florek (1:11), 1:1 Parkes (4:20), 1:2 White (13:25), 2:2 Schmidt (25:29), 3:2 Combs (43:46)

Zuschauer: 4967

Strafminuten: Iserlohn 12 - Augsburg 12

Red Bull München - Düsseldorfer EG 5:4 (1:1, 2:3, 1:0, 1:0) n.V.

Tore: 0:1 Dmitriev (1:00), 1:1 Button (19:39), 1:2 Machacek (25:56), 2:2 Aucoin (30:55), 2:3 Machacek (31:05), 3:3 Wolf (31:47), 3:4 Lewandowski (39:20), 4:4 Macek (53:00), 5:4 Macek (61:48)

Zuschauer: 5640

Strafminuten: München 6 plus Disziplinar (Pinizzotto) plus Spieldauer-Disziplinar (Pinizzotto) - Düsseldorf 10

ERC Ingolstadt - Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) n.V.

Tore: 1:0 Mauldin (14:05), 1:1 Owens (15:53), 1:2 Mauermann (46:43), 2:2 Collins (52:31), 2:3 Urbas (61:03)

Zuschauer: 3708

Strafminuten: Ingolstadt 8 - Bremerhaven 12

Straubing Tigers - Eisbären Berlin 6:5 (1:0, 3:2, 2:3)

Tore: 1:0 Connolly (10:28), 2:0 Williams (22:33), 3:0 Oblinger (23:39), 3:1 Sheppard (33:15), 4:1 Oblinger (35:42), 4:2 Baxmann (39:17), 4:3 Aubry (46:48), 4:4 Oppenheimer (49:06), 4:5 Müller (49:54), 5:5 Mitchell (54:20), 6:5 Edwards (58:22)

Zuschauer: 3984

Strafminuten: Berlin 4 - Straubing 14

Nürnberg Ice Tigers - Grizzlys Wolfsburg 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) n.V.

Tore: 1:0 Ehliz (35:51), 1:1 Kreps (58:40), 2:1 Ehliz (61:13)

Zuschauer: 6118

Strafminuten: Nürnberg 8 - Wolfsburg 6

Krefeld Pinguine - Adler Mannheim 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) n.V.

Tore: 1:0 Gawlik (6:27), 1:1 Wolf (7:13), 2:1 Müller (16:38), 2:2 Adam (24:49), 3:2 St-Pierre (25:56), 3:3 Wolf (40:51), 4:3 Feser (62:39)

Zuschauer: 4099

Strafminuten: Krefeld 4 - Mannheim 4

Kölner Haie - Schwenninger Wild Wings 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Tore: 1:0 Hospelt (2:30), 2:0 Jones (18:06), 2:1 Giliati (27:01)

Zuschauer: 11.560

Strafminuten: Köln 10 plus Disziplinar (Lalonde) - Schwenningen 12 plus Disziplinar (Bohac)