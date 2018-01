Vizemeister Grizzlys Wolfsburg muss langfristig ohne Stürmer Marcel Ohmann auskommen.

Wie der Verein am Sonntag mitteilte, fällt der 26 Jahre alte Neuzugang mit einem Kreuz- und Innenbandriss für die restliche Saison aus. Ohmann hatte sich die Verletzung bereits am vergangenen Freitag beim Auswärtsspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Fischtown Pinguins (1:3) zugezogen. Er soll in den kommenden Tagen in Köln operiert werden.

Ohmann war erst im Sommer von den Kölner Haien nach Wolfsburg gewechselt und absolvierte aufgrund einer vorherigen Verletzung erst sieben Spiele für die Grizzlys.