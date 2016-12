Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei ihrer Generalprobe für die WM in Köln und Paris (5. bis 21. Mai) in zwei Länderspielen auf Lettland. Dies teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Donnerstag mit.

Die Partien finden im Rahmen der Euro Hockey Challenge in Bietigheim (30. April/20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) und Ravensburg (1. Mai/18.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) statt.

"Mit Lettland als Gegner haben wir zwei attraktive Spiele kurz vor der Heim-WM. Die Standorte Ravensburg und Bietigheim bieten optimale Bedingungen, und wir freuen uns auf die hervorragende Stimmung vor Ort, um mit dem größtmöglichen Rückenwind nach Köln zu fahren", sagte DEB-Generalsekretär Michael Pfuhl.

Deutschland trifft bei der WM in der Vorrundengruppe A auf die USA, Schweden, Russland, die Slowakei, Dänemark, Italien und erneut Lettland. Alle Partien steigen in der Kölner Lanxess Arena.