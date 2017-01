Laut DEB-Präsident Franz Reindl hat die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-Weltmeisterschaft in diesem Jahr gute Chancen auf das Viertelfinale.

"Wir haben das Potenzial, den vierten Platz in unserer Gruppe zu erreichen", sagte der Vorstand des Deutschen Eishockey-Bundes dem Mannheimer Morgen im Hinblick auf die WM in Köln und Paris. Im Vorjahr war Deutschland in der Runde der letzten Acht an Rekordweltmeister Russland gescheitert.

Der Bundestrainer ist laut Reindl für den jüngsten Aufschwung im deutschen Eishockey entscheidend verantwortlich.

"Unter Marco Sturm hat sich die A-Nationalmannschaft in der Weltrangliste von Platz 13 auf Platz zehn geschoben und ist im Schnitt jünger geworden. Das heißt, dass im Nachwuchsbereich schon etwas passiert ist", sagte der 62-Jährige.

Die deutsche Mannschaft trifft bei den Titelkämpfen (5. bis 21. Mai LIVE im TV auf SPORT1) in der Vorrunde erneut auf Russland sowie den neunmaligen Champion Schweden, die USA, die Slowakei, Lettland, Dänemark und Italien. Die vier besten Teams der Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.