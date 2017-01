Eishockey: Marcel Goc fällt bei Eishockey-WM in Deutschland aus

Anzeige

Eishockey: Marcel Goc fällt bei Eishockey-WM in Deutschland aus WM-Aus für Goc nach Knieverletzung

vergrößernverkleinern Eishockey-Nationalspieler Marcel Goc fällt für die Heim-WM aus © Getty Images

Marcel Goc verletzt sich in einem Spiel für seinen Klub Adler Mannheim schwer am Knie. Die Weltmeisterschaft in Deutschland kommt zu früh für eine Rückkehr.