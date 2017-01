Die Nachfrage nach Eintrittskarten für die Eishockey-Weltmeisterschaft 2017 (5. - 21. Mai LIVE im TV auf SPORT1) in Köln und Paris ist auch zu Beginn des WM-Jahres ungebrochen.

Bald wird auch der vierte WM-Spieltag in der Kölner LANXESS arena am 8. Mai ausverkauft sein. Dort fordert Deutschland am Nachmittag um 16.15 Uhr den aktuellen Weltranglistenzweiten Russland, gefolgt vom weiteren Topspiel USA gegen Schweden (20.15 Uhr).

Für diesen Spieltag sind insgesamt nur noch knapp 900 Tickets in den mittleren Sitzplatz-Kategorien 2, 3 und 4 zu haben, darüber hinaus auch noch attraktive Hospitality-Angebote. Die Kategorien 1 und 5 sind bereits komplett vergriffen.

Spitzen-Eishockey in Köln

"Dass dieser Spieltag besonders zieht, ist kein Wunder, denn gleich drei der fünf aktuell weltbesten Eishockey-Nationen werden an jenem Montag in Köln ihr Können darbieten", erläutert Henner Ziegfeld, Generalsekretär der 2017 IIHF WM, und fügt hinzu: "Zudem freuen sich die deutschen Fans genauso wie die zahlreichen Mitglieder der russischen Gemeinde in Nordrhein-Westfalen auf ein weiteres der vielen WM-Duelle der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen die große russische 'Sbornaja'".

Es ist also kaum damit zu rechnen, dass es die Spiele des 8. Mai noch in den im Frühjahr beginnenden Einzelkartenverkauf schaffen. Für alle, die an diesem Eishockey-Großkampftag in Köln noch live dabei sein wollen, heißt die Devise also jetzt: "Ranhalten"!

Immer mehr zu einem "Super-Samstag" entwickelt sich zudem der 13. Mai in Köln mit drei Spielen. Hier trifft Deutschland am Abend um 20.15 Uhr auf die auch im Eishockey stets unbequemen Italiener. Vorher gibt es um 12.15 Uhr die Partie Lettland gegen USA, gefolgt um 16.15 Uhr von Russland gegen Slowakei. Für diesen Spieltag gibt es auch nur noch gut 2.800 Karten. In der Kategorie 5 sind für diesen Tag bereits keine Tickets mehr erhältlich.