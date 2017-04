Die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft findet vom 5. Mai bis 21. Mai in Köln und Paris (LIVE im TV auf SPORT1) statt und ist damit eines der großen Sporthighlights 2017.

Die deutsche Nationalmannschaft will bei der Heim-WM in der Kölner LANXESS arena für Furore sorgen und hofft mit dem eigenen Publikum im Rücken auf eine Wiederholung des Eishockey-Märchens von 2010, als man bei der bislang letzten Heim-WM sensationell den Einzug ins Halbfinale schaffte.

Als offizieller Medienpartner präsentiert SPORT1 die gesamte 2017 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft unter dem Hashtag #HeimWM umfangreich auf seinen Plattformen und stellt ein exklusives Fan-Paket für den guten Zweck zur Verfügung.

Der volle Erlös der Auktion auf der Plattform "United Charity", die am Mittwoch, 19. April,startet und am Sonntag, 30. April, um 22.30 Uhrendet, kommt in das "Phrasenschwein" des bekannten SPORT1-Fußballtalks "Der Volkswagen Doppelpass".

Der gesamte Inhalt der gesammelten Spenden wird am Saisonende der Christoph Metzelder Stiftung "fit for future" gespendet, die Kinder auf ihrem schulischen und persönlichen Lebensweg begleitet.

Meet & Greet mit Rick Goldmann

Das "Money-Can’t-buy"-Paket beinhaltet zwei Tickets für das bereits ausverkaufte WM-Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen das Topteam aus den USA, das am 5. Mai in der Kölner LANXESS arena stattfindet.

In diesem Rahmen steht auch ein exklusives Meet & Greet mit dem bekannten TV-Team um Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann auf dem Programm, das die umfangreiche WM-Berichterstattung für SPORT1 begleiten wird.

Außerdem gibt es als geniales Andenken ein signiertes Nationalmannschafstrikot der deutschen Eishockey-Legende Sven Felskivon der Eishockey-WM 2010.

Der ehemalige Stürmer absolvierte in seiner Karriere 1000 Spiele für die Eisbären Berlin und gewann dabei sechs Meisterschaften. Für das DEB-Team stand "Felle" in 160 Spielen auf dem Eis. Dabei absolvierte er auch alle neun Partien der bislang letzten Heim-WM 2010.

Das Paket umfasst: