Zwei Wochen vor dem Start der 2017 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft, die vom 5. bis 21. Mai in Köln und Paris stattfindet, läuft die Vorbereitungsphase für die deutsche Nationalmannschaft auf Hochtouren.

Das Team von Bundestrainer Marco Sturm bestreitet im Zuge der Euro Hockey Challenge acht Länderspiele, um eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, die mit dem eigenen Publikum im Rücken für Furore sorgen kann. Der große Traum ist eine Wiederholung des Eishockey-Märchens von 2010, als das DEB-Team bei der bislang letzten Heim-WM sensationell den Einzug ins Halbfinale schaffte.

Nächster Test gegen Tschechien

Für die nächsten Testspiele gegen Tschechien am Samstag (16 Uhr) in Nürnberg und am Sonntag (16.45 Uhr beide LIVE im TV auf SPORT1) in Mannheim stoßen die NHL-Stars Tobias Rieder (Arizona Coyotes) und Dennis Seidenberg (New York Islanders) zum DEB-Team. Auch DEL-Rekordtorjäger Patrick Reimer (Thomas Sabo Ice Tigers) ist dabei.

Die Konkurrenz wird wieder hochkarätig sein. Noch haben die alljährlichen Topfavoriten Kanada und Russland ihren Kader nicht benannt, aber Superstars wie Ilya Kowaltschuk werden in jedem Fall dabei sein. Auch der Slowene Anze Kopitar wird auf dem Eis sein, da seine L.A. Kings die NHL-Playoffs verpassten.

Die Testspiele des DEB-Teams

06. April, 19.00 Uhr: Norwegen - Deutschland 5:1

08. April, 18.00 Uhr: Norwegen - Deutschland 5:2

14. April, 17.15 Uhr: Weißrussland - Deutschland 3:1

15. April, 15.30 Uhr: Weißrussland - Deutschland 1:2

22. April, 16.00 Uhr: Deutschland - Tschechien LIVE im TV auf SPORT1

23. April, 16.45 Uhr: Deutschland – Tschechien LIVE im TV auf SPORT1

30. April, 20.15 Uhr: Deutschland - Lettland

01. Mai, 18.00 Uhr: Deutschland - Lettland

Die WM-Teilnehmer

Gruppe A

Dänemark

Deutschland

Italien

Lettland

Russland (WM-Dritter 2016, Rekord-Weltmeister)

Schweden

Slowakei

USA

Gruppe B

Finnland (WM-Zweiter 2016)

Frankreich

Kanada (Titelverteidiger)

Norwegen

Schweiz

Slowenien

Tschechien

Weißrussland

Die Eröffnungsspiele

Schweden – Russland, 5. Mai, 16:15 Uhr

Finnland – Weißrussland, 5. Mai, 16.15 Uhr

Die erste Partie des DEB-Teams

USA – Deutschland: 5. Mai, 20:15 Uhr (LIVE im TV auf SPORT1 und im Liveticker)

Gruppenphase (5.-16. Mai)

Hier geht's zum gesamten Spielplan der Gruppenphase

Die Gruppenspiele des DEB-Teams

Spiel 1: USA - Deutschland, 5. Mai, 20:15 Uhr

Spiel 2: Deutschland – Schweden, 6. Mai, 20:15 Uhr

Spiel 3: Deutschland – Russland, 8. Mai, 16:15 Uhr

Spiel 4: Slowakei – Deutschland, 10. Mai, 20:15 Uhr

Spiel 5: Dänemark – Deutschland, 12. Mai, 20:15 Uhr

Spiel 6: Italien – Deutschland, 13. Mai, 20:15 Uhr

Spiel 7: Deutschland – Lettland, 16. Mai, 20:15 Uhr

Viertelfinale

18. Mai, 16:15 Uhr:

Zweiter Gruppe A – Dritter Gruppe B

Dritter Gruppe A – Zweiter Gruppe B

18. Mai, 20:15 Uhr:

Erster Gruppe A – Vierter Gruppe B

Erster Gruppe B – Vierter Gruppe A

Halbfinale

20. Mai, 15:15 Uhr: Sieger VF1 – Sieger VF2

20. Mai, 19:15 Uhr: Sieger VF 3 – Sieger VF4

Spiel um Platz 3

21. Mai, 16:15 Uhr: Verlierer HF1 – Verlierer HF2

Finale

21. Mai, 20:45 Uhr: Sieger HF 1 – Sieger HF2