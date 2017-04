Am 5. Mai startet beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft (5. bis 21. Mai in Köln und Paris, LIVE im TV auf SPORT1).

Im Vorfeld diskutieren am Dienstag, 4. April, beim Kölner SportTreff ab 19.30 Uhr in der Zentrale des Sport-Informations-Dienstes zahlreiche Experten unter anderem über Eishockey im Allgemeinen, über den Nachwuchs und zur Vergabe der WM an zwei Länder.

Folgende Experten sitzen bei der Diskussion auf dem Podium:

- Franz Reindl (Präsident des deutschen Eishockeybundes)

- Dirc Seemann (Chefredakteur und Direktor Content SPORT1

- Mirko Lüdemann (Ex-Spieler der Kölner Haie)

- Peter Schönberger (Geschäftsführer der Kölner Haie)

