Die Eishockey-WM 2017 startet diesen Donnerstag in ihre ganz heiße Phase.

SPORT1 überträgt die Runde der besten acht Teams LIVE im TV und im LIVESTREAM sowie im Liveticker.

So verfolgen Sie das Viertelfinals auf SPORT1:

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor einer echten Herkules-Aufgabe: Nach dem dramatischen Penalty-Krimi gegen Lettland muss das DEB-Team im Viertelfinale gegen Kanada ran (ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Die beiden ersten Viertelfinals finden bereits um 16.15 Uhr statt.

Die Begegnungen zwischen USA und Finnland in Köln sowie Russland und Tschechien in Paris überträgt SPORT1 in einer Konferenz (ab 16 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM).

Parallel zum Viertelfinale der Deutschen treffen in Paris die Schweiz und Schweden aufeinander (ab 20.15 im LIVESTREAM auf SPORT1, Highlights ab 22.45 LIVE im TV auf SPORT1)