Bundestrainer Marco Sturm hat seinen vorläufigen Kader für die Heim-WM (5.-21. März LIVE im TV auf SPORT1) berufen.

Verteidiger Pascal Zerressen (Kölner Haie) und Stürmer Brent Raedeke (Adler Mannheim) wurden aus dem vorläufigen Kader gestrichen. Sturm nominierte am Dienstag ein 25-köpfiges Aufgebot, er ließ sich aber die Berufung weiterer Profis aus der NHL offen. Bis zwei Stunden vor dem WM-Auftaktspiel muss der Bundestrainer seinen finalen Kader bekannt geben.

Warten auf NHL-Profis

"Das Team hat in der Vorbereitung immer besser zusammengefunden. Dennoch halten wir uns weitere Optionen offen", sagte Sturm. Dies gilt vor allem für Ausnahmestürmer Leon Draisaitl, der derzeit mit den Edmonton Oilers in den NHL-Playoffs gegen die Anaheim Ducks mit Korbinian Holzer spielt.

Auch Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl von den Pittsburgh Penguins und Torhüter Philipp Grubauer von den Washington Capitals, die im direkten Duell aufeinander treffen, sind noch Kandidaten für eine Nominierung.

Zu den aussortierten Zerressen und Raedeke sagte Sturm: "So kurz vor dem WM-Turnier den Spielern mitzuteilen, dass sie nicht mehr dabei sind, ist besonders hart, aber leider auch Aufgabe des Bundestrainers."

College-Spieler Tiffels dabei

Zum WM-Aufgebot gehören in Torhüter Thomas Greiss, Verteidiger Dennis Seidenbeger (beide New York Islanders) und Stürmer Tobias Rieder (Arizona Coyotes) schon jetzt drei NHL-Spieler. Außerdem dabei ist US-Collegespieler Frederik Tiffels (21), der beim 3:2-Sieg im letzten Test am Montag in Ravensburg gegen Lettland zwei Treffer erzielte und stark auftrumpfte.

Im ersten WM-Spiel am Freitag trifft das Sturm-Team in Köln auf die USA (20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Das vorläufige WM-Aufgebot in der Übersicht:

Tor: Thomas Greiss (New York Islanders), Felix Brückmann (Grizzlys Wolfsburg), Danny aus den Birken (EHC Red Bull München)

Verteidigung: Dennis Reul, Sinan Akdag (beide Adler Mannheim), Justin Krueger (SC Bern/Schweiz), Christian Ehrhoff, Moritz Müller (beide Kölner Haie), Konrad Abeltshauser (EHC Red Bull München), Dennis Seidenberg (New York Islanders), Frank Hördler (Eisbären Berlin),

Sturm: Tobias Rieder (Arizona Coyotes), Brooks Macek, Yannic Seidenberg, Dominik Kahun (alle EHC Red Bull München), Marcus Kink, Matthias Plachta, David Wolf (alle Adler Mannheim), Patrick Reimer, Yasin Ehliz (beide Nürnberg Ice Tigers), Gerrit Fauser (grizzlys Wolfsburg), Patrick Hager, Philip Gogulla (beide Kölner Haie), Felix Schütz (Rögle BK/Schweden), Frederik Tiffels (Western Michigan University/USA)