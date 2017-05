Marco Sturm blieb trotz der knappen Niederlage entspannt. Enttäuschung war dem Bundestrainer nach dem 2:3 nach Overtime gegen Dänemark nicht anzusehen.

Im Gegenteil: Sturm lächelte und freute sich über "eines unserer besseren Spiele bei der WM."

Zeit, dem verpassten Sieg hinterher zu trauern, bleibt nicht. Schon am Abend steht gegen Italien (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) das nächste wichtige Spiel im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale auf dem Programm.

Wie kann das DEB-Team das Viertelfinale erreichen? Spielt der frisch angereiste Leon Draisaitl? Wer steht gegen Italien im Tor? Wie hat das DEB-Team die Affäre um Thomas Greiss verarbeitet? SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen.

Video Hier landet der deutsche Hoffnungsträger

Wie ist der Stand in der deutschen Gruppe?

Die ersten vier Teams erreichen das Viertelfinale. Die USA (12 Punkte nach fünf Spielen) führen vor Russland (11 Punkte aus vier Spielen), Schweden (10 Punkte aus fünf Spielen) und Lettland (9 Punkte aus fünf Spielen). Deutschland ist mit sechs Punkten aus fünf Spielen Fünfter - bei noch zwei verbleibenden Spielen.

Für einen Overtime-Sieg erhält das erfolgreiche Team zwei Punkte, für eine Overtime-Niederlage immerhin noch einen Zähler. Ein Sieg in regulärer Spielzeit gibt drei Punkte. Das DEB-Team braucht also zwei Siege aus den letzten beiden Partien gegen Italien und Lettland, das am Mittag mit 3:5 den USA unterlag - was Deutschland in die Karten spielt. Die Amerikaner spielen am Sonntag gegen Russland.

Die Sbornaja kann am Nachmittag gegen die Slowakei (ab 16.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) die Tabellenführung wieder zurückerobern.

Wann stößt Draisaitl zum Team und wann spielt er?

Draisaitl landete um 10.55 Uhr in Frankfurt und wird von dort mit dem Shuttle nach Köln gefahren. Dort könnte er schon gegen Italien zum Einsatz kommen. "Leon ist der beste Spieler, den wir in Deutschland haben", sagt Sturm. Man müsse aber abwarten, in welcher Verfassung der 21-Jährige nach 95 NHL-Spielen und dem neunstündigen Flug aus Kanada sein werde.

"Ich werde mich mit Marco nachher unterhalten und dann wird man sehen, was passiert", sagte Draisaitl direkt nach seiner Ankunft am Flughafen zu SPORT1. Anpassungsschwierigkeiten seien kein Thema, so der 21-Jährige: "Ich habe mit den meisten schon bei der Olympia-Qualifikation zusammengespielt. Also keine Ausreden. Ich bin gekommen, um dem Team zu helfen - und das werde ich auch probieren."

Wer ist verletzt oder angeschlagen?

Moritz Müller verletzte sich gegen Dänemark an der Schulter und wurde im Krankenhaus untersucht. Ob der Kölner trotz seiner "Oberkörperverletzung" (Sturm) spielen kann, wusste der Bundestrainer am Freitagabend noch nicht.

Wer steht im Tor?

Thomas Greiss saß gegen Dänemark zwar als zweiter Torwart auf der Bank. Doch möglich ist, dass Greiss bei dieser WM kein Spiel mehr absolvieren wird.

"Das kann sein, seine Verletzung hat sich leider ein bisschen verschlechtert", sagte Sturm. Greiss sei "einfach nicht bei 100 Prozent. Ich wollte kein Risiko eingehen, deswegen habe ich Philipp Grubauer nominiert", erklärte der Bundestrainer.

Der Goalie von den Washington Capitals landete am Samstagmittag in Frankfurt, kurz nach Draisaitl. "Ich bin froh, dass es so schnell geklappt hat", meinte Sturm. Ein Einsatz gegen Italien sei jedoch bei Draisaitl "wahrscheinlicher als bei Grubi".

Es könne sein, "dass gegen Italien Danny (aus den Birken) wieder im Tor steht."

Philipp Grubauer signalisiert gegenüber SPORT1 seine Einsatzbereitschaft: "Wenn ich spielen müsste, dann würde ich auf jeden Fall heute Abend spielen. Hauptsache, ich spiele. Ich bin jederzeit bereit. Dafür bin ich ja da, und ich freue mich auf die Heim-WM."

Hat die "Instagram-Affäre" um Greiss für Unruhe gesorgt?

Wenn man den Team-Vertretern glaubt, dann nicht. "Ich glaube nicht, es ist auch überhaupt kein Thema in der Mannschaft", behauptete Sturm über den Wirbel um Greiss' Likes für mehrere geschmacklose Postings im Zuge des US-Wahlkampfs. "Wir haben es mitbekommen, aber an einem Spieltag redet man eher weniger darüber", sagte Dennis Seidenberg zu SPORT1.

Die volle Konzentration gilt jetzt dem Spiel am Abend gegen Italien (ab 20.15 LIVE im TV auf SPORT1).