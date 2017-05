Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bekommt bei der Weltmeisterschaft 2018 in Dänemark die frühe Chance auf eine Revanche gegen Vizeweltmeister Kanada.

Wie der Weltverband IIHF am Montagabend bekannt gab, werden sich die beiden Teams bereits in der Gruppenphase in Herning gegenüberstehen. Bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Heim-WM in Köln hatte Deutschland im Viertelfinale knapp (1:2) gegen den Olympiasieger Kanada verloren (DATENCENTER: Ergebnisse).

Zudem bekommt es die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Gruppe B erneut mit den USA, Lettland und Gastgeber Dänemark zu tun. Die weiteren Gegner sind der zweimalige Weltmeister Finnland, Norwegen und Aufsteiger Südkorea, das erstmals bei einer A-WM spielen wird.

In Gruppe A in Kopenhagen trifft Weltmeister Schweden erneut auf Rekordchampion Russland. Beide hatten schon in Köln das Eröffnungsspiel bestritten. Mit dabei ist auch Aufsteiger Österreich.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A (in Kopenhagen): Russland, Schweden, Tschechien, Schweiz, Weißrussland, Slowakei, Frankreich, Österreich.

Gruppe B (in Herning): Deutschland, Kanada, Finnland, USA, Norwegen, Lettland, Dänemark, Südkorea.