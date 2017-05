Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm wird aller Voraussicht nach Philipp Grubauer von den Washington Capitals für die Weltmeisterschaft in Köln nachnominieren, das berichten verschiedene US-Medien.

Der 25-Jährige war im NHL-Viertelfinale mit seiner Mannschaft ausgeschieden und dürfte nun Felix Brückmann aus dem Kader drängen.

Bundestrainer Sturm reagiert damit auf die Verletzung seines Stammkeepers Thomas Greiss von den New York Islanders.

"Ich kann nur bestätigen, dass Marco und er miteinander telefoniert haben. Und Marco wird sicher nachher bei Euch sagen, ob es Neuigkeiten gibt", sagte DEB-Vizepräsident Marc Hindelang bei SPORT1.

Eine mögliche Nominierung Grubauers habe aber nichts mit der Kontroverse um Thomas Greiss zu tun, betonte Hindelang bereits vor der Partie gegen Dänemark.

"Wenn dem so ist – noch ist es offen – und Marco Sturm Grubauer haben will, wäre das so oder so der Fall gewesen. Wenn du zwei NHL-Torhüter im Kader haben kannst, ist das natürlich sportlich definitiv wertvoll", sagte Hindelang.