Deutschlands letzter Gruppengegner Lettland bleibt bei der Eishockey-WM weiter ungeschlagen. Die Balten besiegten am Dienstag in Köln den Abstiegskandidaten Italien mit 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Durch den dritten Sieg im dritten Spiel übernahmen die Letten in der deutschen Gruppe A die Tabellenführung vor Rekordweltmeister Russland. Italien liegt sieglos auf dem vorletzten Tabellenplatz und damit hinter dem DEB-Team. (Die Tabelle)

Marco Insam (4.) hatte die Italiener früh in Führung gebracht, ehe Andris Dzerins (13./59.) per Doppelpack die Partie drehte. Lettland tritt am 16. Mai zum Abschluss der Vorrunde gegen Deutschland an, drei Tage vorher bekommt es Italien mit dem DEB-Team zu tun.