Die deutsche Nationalmannschaft bangt bei der Eishockey-WM (vom 5. bis 21. Mai LIVE im TV auf SPORT1) um den weiteren Einsatz von NHL-Torhüter Thomas Greiss.

Der 31-Jährige musste beim 3:2-Sieg nach Penaltyschießen gegen die Slowakei im ersten Drittel verletzt vom Eis, nachdem er bereits angeschlagen ins Spiel gegangen war.

Video Das ist Thomas Greiss

Bundestrainer Marco Sturm sprach bei SPORT1 von einer "Oberkörperverletzung" beim Goalie der New York Islanders. In der NHL wird diese Blessur aber regelmäßig vorgeschoben, wenn man nicht allzu viele Informationen über die wahre Verletzung verraten will.

"Er ist verletzt, hatte schon vorher leichte Probleme. Wir können nicht sagen, was es ist", sagte Sturm: "Wir müssen das jetzt beobachten. Wir waren schon alle ein bisschen überrascht. Er kam dann an und hat gesagt, dass es nicht geht." (Die Tabellen)

Video Deutschlands Rückstand sorgt für Diskussionen

Greiss hatte beim 2:1-Auftaktsieg gegen die USA überragende gehalten, gegen die Slowaken schied er unmittelbar nach dem 0:1 aus.