Die USA haben bei der Eishockey-WM das Viertelfinale weiter fest im Blick.

Der zweimalige Weltmeister besiegte am Mittwoch in Köln den Abstiegskandidaten Italien ungefährdet mit 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Nach dem dritten Erfolg in Serie kletterte das Team von Trainer Jeff Blashill auf Rang zwei der deutschen Gruppe A

Die NHL-Stürmer Brock Nelson (6./26.) und Anders Lee (28.) von den New York Islanders schossen vor 7168 Zuschauern in der Lanxess Arena die Tore gegen Tabellenschlusslicht Italien, das nach vier Niederlagen weiter bei einem Punkt steht

Die Italiener sind am Samstag vorletzter Gruppengegner der deutschen Mannschaft.

Schweiz rückt an Kanada geran

In Paris setzte sich der zweimalige Vizeweltmeister Schweiz hinter Titelverteidiger Kanada auf Platz zwei der Gruppe B. Nicht einmal 24 Stunden nach der 3:4-Niederlage im Penaltyschießen gegen Co-Ausrichter Frankreich schlugen die Eidgenossen Weißrussland mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) (Spielplan und Ergebnisse).

Reto Schäppi (18.), Andres Ambühl (36.) und Cody Almond (48.) erzielten die Treffer für den Weltranglistensiebten. Die Weißrussen sind somit weiter punktlos und müssen um den Klassenerhalt fürchten. Am Abend trifft Vizeweltmeister Finnland in der französischen Hauptstadt auf den ebenfalls noch sieglosen Aufsteiger Slowenien

Die Spiele im Stenogramm:

USA - Italien 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Tore: 1:0 Nelson (05:17), 2:0 Nelson (25:53), 3:0 Lee (27:47)

Schiedsrichter: Hribik/Linde (Tschechien/Schweden)

Zuschauer: 7168

Strafminuten: USA 4 - Italien 6

Schweiz - Weißrussland 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Tore: 1:0 Schäppi (17:54), 2:0 Ambühl (35:29), 3:0 Almond (47:55)

Schiedsrichter: Gofman/Salonen (Russland/Finnland)

Zuschauer: 3212

Strafminuten: Schweiz 6 - Weißrussland 10