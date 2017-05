Rekordweltmeister Russland ist als erstes Team ins Viertelfinale der WM eingezogen.

Die Sbornaja deklassierte am Samstag in Köln die Slowakei mit 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) und ist nicht mehr von einem der ersten vier Ränge der deutschen Gruppe A zu verdrängen. Durch den fünften Sieg im fünften WM-Spiel ist der 27-malige Titelträger mit 14 Punkten Tabellenführer vor den USA (zwölf Punkte).

Die amerikanische NHL-Auswahl und Vizeweltmeister Finnland halten ebenfalls weiter Kurs auf die Runde der letzten Acht. Das US-Team um Jungstar Johnny Gaudreau besiegte Lettland mit 5:3 (0:1, 3:2, 2:0).

Die Finnen bezwangen in Paris Norwegen mit 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung und sind mit neun Zählern Vierter in der Gruppe B. Lettland liegt mit neun Zählern als Vierter der Gruppe A vor den letzten beiden Spielen weiter drei Punkte vor der deutschen Mannschaft, auf die es zum Vorrundenabschluss am Dienstag (20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) trifft.

Slowenien verabschiedet sich

Slowenien steht derweil als erster Absteiger fest. Der Weltranglisten-15. unterlag Weißrussland in der französischen Hauptstadt mit 2:5 (2:1, 0:4, 0:0) und ist mit derzeit einem Punkt sicher Gruppenletzter, da die Weißrussen (vier Punkte) bei einer noch austehenden Partie den direkten Vergleich für sich entschieden haben. Erst im Vorjahr war Slowenien in die Top-Division aufgestiegen.

Für Russland trafen im Duell mit den Slowaken Jewgeni Dadonow (2./14.), Andrej Mironow (20.), NHL-Profi Nikita Kutscherow (23.) von den Tampa Bay Lightning, Iwan Telegin (33.) und Wladislaw Gawrikow (56.). Noch nicht mit von der Partie waren die nachnominierten Jewgeni Kusnezow und Dmitri Orlow von den Washington Capitals, die erst am Samstag in Frankfurt am Main gelandet waren.

Finnland holt dritten Sieg

J.T. Compher (29.), Nick Bjugstad (34.), Gaudreau (39.), Andrew Copp (57.) und Dylan Larkin (59.) erzielten gegen Lettland die Tore für die Amerikaner. Für die Letten, die mit 2:0 und 3:1 führten, waren Teodors Blugers (12.), Kaspars Daugavins (21.) und Oskars Cibulskis (32.) erfolgreich.

Juuso Hietanen (26.), Julius Honka (29.) und Markus Hännikäinen (62.) sicherten Finnland den dritten Sieg im fünften WM-Spiel. Anders Bastiansen (19.) und Andreas Martinsen (60.) markierten die Treffer für die Norweger, die einen Punkt hinter Finnland auf Rang fünf liegen.

Den Klassenerhalt der Weißrussen besorgten Alexander Pawlowitsch (14./30.), Jewgeni Kowirschin (21.), Ilja Schinkewitsch (39.) und Andrej Stas (40.). Ziga Jeglic (17.) und David Rodman (20.) hatten die Begegnung zwischenzeitlich zugunsten der Slowenen gedreht, die jedoch nicht nachlegen konnten.