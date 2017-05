Rekordweltmeister Russland und Finnland haben bei der Eishockey-WM (vom 5. bis 21. Mai LIVE im TV auf SPORT1) in Köln und Paris das Halbfinale erreicht.

Während die Finnen in Köln mit einem 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)-Sieg im Viertelfinale die Goldhoffnungen der jungen US-Amerikaner jäh beendeten, besiegte die Sbornaja in Paris Tschechien mit 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Durch das Aus vergab der zwölfmalige Weltmeister die Chance, wie 2001 und 2010 in Deutschland den WM-Titel zu holen (Spielplan und Ergebnisse).

In der Vorschlussrunde am Samstag in Köln könnten es die Russen mit der deutschen Mannschaft zu tun bekommen, sofern ihr am Donnerstagabend (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER)) in ihrem Viertelfinale gegen Titelverteidiger Kanada die Sensation gelingt. Finnland kämpft derweil entweder gegen die Schweiz oder Schweden (ab 20.10 Uhr im LIVESTREAM) um den Einzug ins Endspiel am Sonntag. Der zweimalige Weltmeister greift somit weiterhin nach seinem ersten Gold seit 2011 (So läuft die Eishockey-WM).

In einem zerfahrenen Spiel mit wenig Torchancen nutzten die Finnen zu Beginn des zweiten Durchgangs durch NHL-Profi Mikko Rantanen (22.) von Colorado Avalanche eine Überzahl zur Führung gegen die Amerikaner. Zuvor waren US-Stürmer Brock Nelson (12.) von den New York Islanders und Finnlands Juhamatti Aaltonen (16.) frei vor dem Tor gescheitert.

Finnland als Halbfinal-Dauergast

Joonas Kemppainen (47.) besiegelte nach herrlicher Kombination mit Aaltonen vor 8968 Zuschauern die Pleite der amerikanischen NHL-Auswahl. Die Skandinavier stehen zum sechsten Mal in sieben Jahren unter den besten Vier.

Für die USA um Jungstar Johnny Gaudreau endet nach der zweiten Turnierniederlage der Höhenflug etwas überraschend. Der 1:2-Auftaktpleite gegen Gastgeber Deutschland hatte das Team von Trainer Jeff Blashill in der Vorrunde sechs Siege und den Gruppensieg folgen lassen. Trotzdem geht das Warten auf den ersten Titel seit 1960 weiter. Vor der Partie hatte sich Gaudreau unbeeindruckt von der Stärke des Gegners gezeigt: "Das ist uns egal. Wir sind Team USA, und so gehen wir die Sache auch an."

Trotz der hohen Talentdichte fand das jüngste Team des Turniers im Duell mit den Finnen zu selten zu gefährlichen Abschlüssen.

NHL-Stars schießen Tschechien ab

Wie Finnland kamen auch die Russen gegen Tschechien durch ihre NHL-Stars zum Sieg. Dmitri Orlow (9.) von den Washington Capitals, Nikita Kutscherow (14.) von den Tampa Bay Lightning und Artemi Panarin (54.) von den Chicago Blackhawks erzielten vor 6209 Besuchern in Paris die Tore für den 27-maligen Titelträger, der nach der Gruppenphase für die Runde der letzten Acht von Köln in die französische Hauptstadt umgezogen war. Mit ihren lautstarken Fans im Rücken dürsten die Russen nach dem ersten WM-Sieg seit drei Jahren. Bei den vergangenen beiden Turnieren hatte Kanada triumphiert.

Ob das DEB-Team die Herkulesaufgabe gegen Kanada tatsächlich besteht, zeigt sich später am Abend. SPORT1 berichtet ab 19 Uhr LIVE im TV ausführlich über das deutsche Match.

Die Spiele im Stenogramm:

USA - Finnland 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Tore: 0:1 Rantanen (21:01), 0:2 Kemppainen (46:49)

Schiedsrichter: Gouin/Jerabek (Kanada/Tschechien)

Zuschauer: 8968

Strafminuten: USA 12 - Finnland 4

Russland - Tschechien 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Tore: 1:0 Orlow (08:45), 2:0 Kucherow (13:36), 3:0 Panarin (53:55)

Schiedsrichter: Lemelin/Wehrli (USA/Schweiz)

Zuschauer: 6209

Strafminuten: Russland 10 - Tschechien 6