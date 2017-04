Die deutsche Nationalmannschaft will mit fünf neuen Kräften die ersten Punkte in der Euro Hockey Challenge einfahren. Obwohl die deutschen Stars aus der NHL noch fehlen, hat Bundestrainer Marco Sturm schon jetzt mehr Qualität im Kader - das sagt er selbst.

Seine Spieler müssen das aber nun auch beweisen. Nach den beiden dürftigen Tests in Norwegen will Sturm einen klaren Aufwärtstrend sehen, wenn in Weißrussland am Freitag in Schlobin (18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) und am Samstag in Bobruisk die zweite Phase der Vorbereitung auf die Heim-WM (5. bis 21. Mai) ihren Abschluss findet.

"Auch wenn die Ergebnisse in der aktuellen Situation eher zweitrangig sind, in den nächsten Spielen sollte eine Tendenz erkennbar sein", forderte der frühere NHL-Profi Sturm (Spielplan und Ergebnisse der Euro Hockey Challenge).

Neue Spieler, mehr Optionen

Patrick Reimer, Spieler des Jahres in der DEL, stößt ebenso zum Team wie Yasin Ehliz, Frank Hördler, Marcel Noebels und Felix Schütz vor dem anstehenden Duell mit Weißrussland zum Team. Mirko Höfflin, Thomas Holzmann, Jakob Mayenschein, Marco Nowak und Maximilian Kammerer stehen dagegen nicht mehr im Kader - sie mussten für das DEL-Quartett und Schweden-Legionär Schütz weichen.

"Die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, zumal alle Spieler in der vergangenen Woche hervorragend gearbeitet haben", erklärte Sturm, der die fünf neuen Akteure so schnell wie möglich ans Spielsystem heranführen möchte: "Ihre Teilnahme zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung gibt uns noch mehr Optionen."

Doch das Gesicht der Mannschaft wird sich noch weiter verändern, bis Sturm das endgültige WM-Aufgebot geformt hat.

NHL-Stars fehlen noch

Unterwegs nach Deutschland ist bereits NHL-Profi Tobias Rieder von den Arizona Coyotes, eine enorme Verstärkung. "Er wird nächste Woche das Training aufnehmen", sagte Sturm - und eventuell bereits in den Spielen gegen die Tschechen (22. und 23. April) zum Einsatz kommen. DEB-Boss Franz Reindl hält Rieder für einen "kompletten Spieler", der ein wenig "unterschätzt" werde. Wann und ob Torhüter Thomas Greiss sowie Verteidiger-Routinier Dennis Seidenberg (beide New York Islanders) dazustoßen, ist weiter offen.

Sturm will sie nach der Enttäuschung über die verfehlte Playoff-Qualifikation erst mal etwas Abstand gewinnen lassen. "Wir werden uns mit den beiden in den nächsten Tagen besprechen", sagte der Coach. Das DEB-Team reist am Donnerstag über Minski zum Spielort Borbusik. "Weißrussland ist ein unangenehmer Gegner, der uns enorm fordern wird. Für die Jungs ist das eine sehr große, aber willkommene Herausforderung", sagte Sturm.

Die ersten beiden Spiele des Turniers, das zu Vorbereitung auf die Heim-WM in Köln (5. - 21. Mail) dient, jeweils klar gegen Norwegen verloren.