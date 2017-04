Erfreuliche Nachrichten für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft vor der anstehenden Weltmeisterschaft (5. bis 21. Mai LIVE im TV auf SPORT1): Mit Dennis Seidenberg von den New York Islanders verstärkt nach SPORT1-Informationen ein weiterer Spieler aus der NHL das Team von Bundestrainer Marco Sturm.

Auch Mannschaftskollege und Torhüter Thomas Greiss ist bei der Heim-WM dabei.

"Beide haben Grünes Licht gegeben und freuen sich sehr auf die Heim-WM", sagte Bundestrainer Sturm am Dienstag. Seidenberg und Greiss sollen in der kommenden Woche zum Team stoßen.

Zuvor hatte bereits NHL-Stürmer Tobias Rieder von den Arizona Coyotes zugesagt.

Verteidiger Seidenberg steht seit September 2016 bei den Islanders unter Vertrag. Mit den Boston Bruins gewann er 2011 den Stanley Cup. Bisher nahm er mit der deutschen Nationalmannschaft an drei Weltmeisterschaften teil.

Die Vorbereitungsphase für die Heim-WM läuft bereits auf Hochtouren. Im Zuge der Euro Hockey Challenge bestreitet das deutschte Team acht Länderspiele, um eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, die mit dem eigenen Publikum im Rücken für Furore sorgen kann.

Nächster Test gegen Tschechien

Für die nächsten Testspiele gegen Tschechien am Samstag (16 Uhr) in Nürnberg und am Sonntag (16.45 Uhr beide LIVE im TV auf SPORT1) in Mannheim stößt auch DEL-Rekordtorjäger Patrick Reimer (Nürnberg Ice Tigers) zum DEB-Team.

Aus dem Kader strich Sturm nach den Testspielen in Weißrussland (1:3 und 2:1) den Kölner Sebastian Uvira. Am Dienstag trifft sich die Auswahl des DEB in Nürnberg.

SPORT1 überträgt LIVE

SPORT1 überträgt sowohl die Testpartien als auch die WM-Spiele exklusiv im Free-TV, darunter alle Partien mit deutscher Beteiligung sowie die Halbfinals und das Finale. Darüber hinaus gibt es regelmäßige Tages-Highlights im Free-TV. Die 2017 IIHF Eishockey-WM präsentiert SPORT1 unter dem Hashtag #HeimWM umfangreich auf seinen Plattformen.