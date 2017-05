Am Samstagvormittag ist es so weit. Um 10.55 Uhr landet die Maschine aus Kanada mit Leon Draisaitl an Bord in Frankfurt.

Nach dem Playoff-Aus der Edmonton Oilers will der deutsche NHL-Star nun bei der Eishockey-WM dem DEB-Team helfen, das Viertelfinale zu erreichen.

"Leon ist heiß, er freut sich auf Köln, es ist seine Stadt. Er ist bereit für jede Aufgabe", kündigte Bundestrainer Marco Sturm am Freitag im SPORT1-Interview an.

Per Shuttle geht es direkt nach Köln, wo das vorletzte Gruppenspiel gegen Italien (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) ansteht.

Ob Draisaitl dann schon ein paar Minuten Eiszeit bekommt oder ob er erst am Dienstag zum wahrscheinlich entscheidenden Spiel gegen Lettland dabei ist, wird Bundestrainer Marco Sturm vermutlich erst im Laufe des Samstags verraten.

"Ich glaube es erst, wenn er hier ist", sagte Sturm am Freitag im Gespräch mit SPORT1 mit einem Grinsen.

Wie kann Draisaitl dem DEB-Team helfen? Wie gut ist der 21-Jährige wirklich und wie passt er in die Mannschaft? SPORT1 beantwortet die Fragen zum deutschen Eishockey-Star.

Wann wird Draisaitl zum ersten Mal spielen?

Einen konkreten Plan für Draisaitl hat Sturm noch nicht. "Man muss abwarten und sich unterhalten, wie er körperlich momentan dasteht. Es war eine lange Saison, dann wird man kurzfristig entscheiden", sagt Sturm.

SPORT1-Kommentator Basti Schwele hofft und glaubt, dass Draisaitl schon gegen Italien einige Minuten Eiszeit bekommen wird. Ein paar Wechsel unter Wettbewerbsbedingungen seien wichtiger als nur zu trainieren. Und: "Wenn er erst gegen Lettland spielt, würde ein enormer Druck auf ihm lasten", meint Schwele.

Wie kann Drasiaitl helfen?

Nicht nur durch Tore und Assists. "Seine ganze Präsenz, wenn er hier ist, auf dem Eis steht, und in der Kabine ist - das ist für uns Gold wert", erklärt der Bundestrainer.

SPORT1-Experte Rick Goldmann meint: "Sein Können und sein Kommen werden der Mannschaft und dem Publikum noch einen zusätzlichen Schub geben."

Wie gut ist Draisaitl wirklich?

"Er ist unser bester Spieler, das hat er in der Vergangenheit und auch diese Saison in Nordamerika bewiesen", sagt Sturm. 2014 wurde Draisaitl in Runde eins als Nummer drei von den Oilers gedraftet. Allein das sagt sehr viel über seine Qualität aus.

In der für ihn abgelaufenen NHL-Saison kam der Linksschütze auf 77 Punkte (29 Tore, 48 Assists). Für das DEB-Team absolvierte Draisaitl 15 WM-Spiele. Bei den WM-Turnieren 2014 und 2016 kam er jeweils auf vier Punkte (1 Tor, 3 Assists).

Trotz seiner kräftigen Statur (98 Kilo bei 1,86 Meter) ist Draisaitl ein schneller Spieler. Neben seinen Torinstinkt glänzt er durch Spielmacherqualitäten und Übersicht.

"Er ist ein kompletter Spieler, ein Stürmer. Er kann vorbereiten, Tore selbst erzielen und ist bei Überzahl unglaublich stark. Trotz seines Alters kann er eine Mannschaft führen", schwärmt Eishockey-Ikone Erich Kühnhackl von Draisialt.

Wer wird neben Draisaitl spielen?

Sturm muss Draisaitl die passenden Partner im Angriff zur Seite stellen. Eine Option ist, dass Draisaitl die Position des verletzungsbedingt ausgefallenen Tobias Rieder eins zu eins einnehmen wird und zusammen mit Brooks Macek und Dominik Kahun aufläuft.

Allerdings setzte der Bundestrainer Draisaitl bisher immer als Center ein, Gleiches gilt für Kahun.

Gutes Omen: Draisaitl und Macek spielten mit dem verletzten Rieder beim entscheidenden Qualifikationsspiel für Olympia gegen Lettland zusammen. Damals erzielte Draisaitl beim 3:2-Sieg das 1:0.