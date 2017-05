Die deutsche Nationalmannschaft hofft weiter auf den ersten Einsatz von Christian Ehrhoff bei der Eishockey-WM. Im letzten Training vor dem Gruppenspiel gegen Russland (ab 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) absolvierte der Kapitän zunächst zwar nur Übungen abseits der Eisfläche.

Am Ende betrat Ehrhoff schließlich doch noch das Eis für einen 15-minütigen Belastungstest.

Marco Sturm hat einen Einsatz seines Kapitäns gegen Russland offen gelassen. "Es fühlt sich auf jeden Fall besser an als in den letzten paar Tagen. Von daher haben wir noch ein paar Stunden Zeit und werden dann kurzfristig entscheiden, so der Bundestrainer zu SPORT1.

Auch SPORT1-Experte Rick Goldmann hält ein Comeback gegen die Russen für durchaus möglich. Ehrhoff wäre wichtig, um nicht wie gegen Schweden wieder mit nur sechs Verteidigern spielen zu müssen.

Sturm deutete an, dass Ehrhoff Rückenprobleme hat. Er will höchstens bis zum vierten Vorrundenspiel am Mittwoch wegen die Slowakei einen Platz für den langjährigen NHL-Profi freihalten. "Ich kann nicht ewig warten", sagte er, "ich muss wissen, ob er bei 100 Prozent ist oder nicht. Wenn nicht, muss man es sein lassen."

Der 34-Jährige hatte die ersten beiden WM-Spiele gegen die USA und Schweden verpasst.

Ob der NHL-Star Leon Draisaitl, der am Mittwoch mit den Edmonton Oilers um den Halbfinaleinzug im Stanley Cup kämpft, dem DEB-Team bei der WM noch helfen kann, liegt ebenfalls in den Sternen: "Er hat die Chance, den Stanley Cup zu gewinnen. Von daher brauchen wir das Thema momentan nicht anzufangen", meint Marco Sturm zu dem Thema.