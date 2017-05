Am Dienstag (ab 19.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) kommt es für Deutschland zu einem echten Endspiel bei der Eishockey-WM.

Gegen das viertplatzierte Lettland kann Deutschland (5.) den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Die Letten sind am Montagabend noch gegen Russland gefordert (ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM), können sich aber selbst bei einem Sieg in diesem Spiel noch nicht für die K.o.-Runde qualifizieren.

Beide Teams haben bislang neun Punkte gesammelt - bei einer Niederlage des DEB-Teams im direkten Duell am Dienstag bleibt Lettland definitiv vor Deutschland, da es dann in der Endabrechnung mehr Punkte auf dem Konto hat.

Bei einem deutschen Sieg wäre das Ergebnis der Balten gegen Russland entscheidend. Wie kommt das DEB-Team weiter? SPORT1 erklärt die Szenarien:

Lettland schlägt Russland ohne Overtime:

Gewinnen die Letten am Montag ohne Overtime, hätten sie drei Punkte Vorsprung.

Das DEB-Team bräuchte einen Sieg nach regulärer Spielzeit, um noch ins Viertelfinale einzuziehen. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.

Lettland schlägt Russland in Overtime/Penaltyschießen:

Das gleiche Szenario würde bei einem lettischen Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen gelten.

In diesem Fall müsste Deutschland nur zwei Punkte aufholen, ein Sieg in der Overtime würde dafür schon reichen. Ein Sieg in regulärer Spielzeit sowieso.

Lettland unterliegt Russland nach Overtime/Penaltyschießen:

Verliert Lettland gegen die Russen in der Overtime bzw. nach Penaltyschießen, würde Deutschland ebenfalls mit jedem Sieg vorbei ziehen.

Sowohl drei als auch zwei Zähler würden reichen, um mindestens nach Punkten gleichzuziehen - der direkte Vergleich spricht dann ja für das Team von Marco Sturm.

Lettland unterliegt Russland ohne Overtime:

Bei einer lettischen Niederlage in regulärer Spielzeit hätte Deutschland bei einem Sieg im direkten Duell in jedem Fall mehr Punkte als der Konkurrent und wäre nicht auf den direkten Vergleich angewiesen.

Deutschland braucht also definitiv einen Sieg, um das Viertelfinale zu erreichen. Ob auch zwei Punkte für das Weiterkommen reichen, entscheidet sich im Duell zwischen Lettland und Russland.