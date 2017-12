Das Team Kanada hat am Samstag beim Spengler Cup im schweizerischen Davos als erste Mannschaft das Finale erreicht.

Die kanadische Auswahl, in der überwiegend Europa-Legionäre der Nordamerikaner stehen, bezwang im ersten Halbfinale des Turniers den tschechischen Erstligisten Mountfield HK mit 5:2.

Die Kanadier gingen früh im ersten Drittel durch David McIntyre in Führung (5.). Ex-NHL-Profi Jay McClement erhöhte für die Ahornblätter auf 2:0 (15.), doch im Gegenzug gelang Lukas Cingel (16.) der Anschlusstreffer für die Tschechen.

Auch im zweiten Drittel legten die Kanadier einen Blitzstart hin, Cody Goloubef stellte den alten Abstand wieder her. Aber Michal Dragoun verkürzte in Unterzahl zum 2:3 (35.).

Mountfields Schlussoffensive erfolglos

Im Schlussdrittel warf Mountfield noch einmal alles in die Waagschale und drängte auf den Ausgleich. Doch Team Kanada überstand die Drangphase der Tschechen ohne weiteren Gegentreffer und konnte seinerseits in der 56. Minute durch Zach Boychuk per Überzahltor vorentscheidend auf 4:2 erhöhen.

Maxim Noreau stellte mit einem Empty-Net-Goal den 5:2-Endstand für die Kanadier her, die verdient ins Finale einzogen.

Der Finalgegner von Kanada wird im eidgenössischen Duell zwischen der Schweizer Nationalmannschaft und dem HC Davos (ab 20.10 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und LIVE im STREAM) ermittelt.

Auch das Endspiel am Sonntag zeigt SPORT1 ab 12.05 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM und LIVE im TV auf SPORT1+.