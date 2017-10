Von Gabriel Heidenfelder

Die ESL ist einer der größten eSports-Veranstalter der Welt. Seit nunmehr 17 Jahren ist sie eine der Vorzeige-Instanzen für den kompetitiven Bereich des digitalen Sports. Seitdem haben sich einige Mega-Events etabliert.

Hexenkessel in der LANXESS-Arena

Die mehrmals im Jahr stattfindenden ESL One-Events sind berühmt-berüchtigt für das standardmäßig hochqualitative Line-Up und eine generell hohe Qualität. Die ESL One in Köln sticht dabei nochmals besonders heraus, da der Austragungsort in der LANXESS-Arena immer wieder eine bombastische Atmosphäre verspricht.

Die üblicherweise für Sportveranstaltungen genutzte Halle wird während der ESL One Cologne zu einem Hexenkessel, gefüllt mit tausenden Counter Strike-Fans. So wird Köln jährlich zum Schauplatz für eines der beliebtesten und größten ESL-Events.

Showdown im Big Apple

Doch nicht nur in Deutschland werden ESL One-Events ausgetragen. Auch das Turnier in der US-amerikanischen Metropole New York hat mittlerweile einen Ruf als eines der besten Turniere rund um Counter Strike: Global Offensive. Jedes Jahr jubeln eingefleischte Fans ihren Lieblingsteams im riesigen Barclays Center in Brooklyn zu.

Die Profis können bei diesem Event nicht nur um 250.000 US-Dollar spielen, sondern sind befinden sich in unmittelbarer Nähe der New Yorker Skyline. Dies und die generelle Größe sorgen jedes Jahr erneut für spekatuläre Bilder und führen zu einem der beliebtesten ESL-Events überhaupt.

Das Finale des Jahres in Kattowitz

Jedes Jahr findet im polnischen Kattowitz das größte ESL-Turnier der Welt statt: die Intel Extreme Masters. Die Vorturniere für das Event laufen ein Jahr lang über den gesamten Erdball verteilt und gipfeln seit 2014 im polnischen Süden.

Dabei geht es nicht nur um Counter Strike, sondern auch - anders als bei den ESL ONE-Turnieren - um eine Vielzahl an kompetitiven Spielen. So werden beispielsweise Meisterschaften in League of Legends, Crossfire, Overwatch und seit Neuestem auch im Hunger Games-ähnlichen Spiel PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ausgetragen.