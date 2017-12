Im Februar dieses Jahres wechselte der Bosnier NiKo, der beim deutschen Team mousesports zum Star wurde, zum FaZe Clan. Seitdem gewann er mit seinem neuen Team die ESL One: New York im September und das ELEAGUE Premier 2017 im Oktober. In beiden Turnieren gab FaZe keine einzige Map ab. NiKos nächstes Ziel ist natürlich ein Titel bei einem Major.

© DreamHack - Adela Sznajder