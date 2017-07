Von Matthias Holländer

Endlich ist es soweit, die besten europäischen Spieler tragen in Kalifornien den Kampf um den europäischen Thron aus. Die Favoriten sind klar, die Verfolger hungrig und jeder wird am heutigen Sonntag alles geben.

Die Götter im Clash Royale-Olymp

Beide haben im Round Robin lediglich ein Match verloren und setzten sich klar auf den beiden Top-Plätzen fest: Donkey Kong und Surgical Goblin sind für die Spring Finals die Favoriten.

Donkey Kong dominierte die Round Robin-Phase mit scheinbarer Leichtigkeit, konnte allerdings weder im Round Robin noch im Tie-Breaker gegen sein Kryptonit Surgical Goblin gewinnen.

Dieser hingegen gewann fast gegen alles und jeden, aber eben nur fast. Der Deutsche Berin stellte dem niederländischen Superstar ein Bein und schlug diesen in einem packenden Match mit 2:1.

Surgical Goblin ist der Spieler, der bisher den diversesten Deck-Pool gezeigt hat, alle Decks auf Top-Niveau spielt und der klare Turnierfavorit ist. Donkey Kong muss an seine Leistung im Round Robin anknüpfen.

Die kreativen Herausforderer

Berin und NemSensei haben sich im Round Robin ebenfalls als hervorragende Spieler entpuppt, denen allerdings die Stabilität und Konstanz von Donkey Kong und Surgical Goblin fehlt.

Während NemSensei besonders in der Deckwahl ein besonders kreativer Spieler ist, zeigte Berin im Spiel selbst häufig unberechenbare und überraschende Spielzüge.

Diese Spielzüge kosteten Berin das eine oder andere Match, verhalfen ihm allerdings auch zu seinem Triumph über Surgical Goblin.

NemSensei hat die Clash Royale-Welt mit seinem Funki-Deck verzaubert und auch im weiteren Turnierverlauf immer wieder mit kreativen Ideen überzeugt.

Der Ladder-König und sein Hofnarr

Der Schwede Adam hat die kürzlich abgeschlossene Clash Royale-Ladder-Saion gewonnen und bewiesen, dass er einer der besten Logbait-Spieler des Planeten ist. In der CCGS fehlte ihm bisher jedoch die Tiefe in der Deckauswahl.

Royal aus Rumänien hat mit seinem Emoji-Spam gegen SuaaReeZ für viel Diskussion in der Community gesorgt. Der Konsens innerhalb der Community scheint zu sein, dass so ein unsportliches Verhalten nichts in Clash Royale zu suchen hat.

Royal und Adam haben im Round Robin gezeigt, dass sie sich ihren Platz in der Top 6 verdient haben und werden versuchen, die Top-Spieler zu ärgern.

Berin und die anderen europäischen Top-Spieler spielen ab 17 Uhr um den Titel. Ihr könnt euch die Spring Finals bei der deutschen Übertragung auf YouTube ansehen.