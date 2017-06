Am Montag kündigten die ESL und der Hardwarehersteller Intel an, gemeinsam ein neues Turnierformat zu starten. Beim Intel Grand Slam erhält der Sieger ein Preisgeld von einer Million US-Dollar.

Belohnt wird das Team , welches zuerst vier der zehn letzten Counter-Strike: Global Offensive Events aus Reihen der ESL oder der DreamHack gewinnt. Der Grand Slam startet mit der ESL One Cologne Anfang Juli. In der ausverkauften Lanxess Arena in Köln treten die besten CS:GO Teams der Welt gegeneinander an.

Die übrigen Turniere, deren Sieg zum Gewinn des Grand Slam genügen, sind die Intel Extreme Masters, die ESL Pro League sowie die DreamHack Masters-Serie.

Das neue Format garantiert somit dem warscheinlich erfolgreichsten Team der Season einen Bonusgewinn von einer Million US-Dollar und dass zusätzlich zu den Preisgeldern für die gewonnenen Turniere. Somit können die Einnahmen für gute CS:GO Teams schwindelerregende Höhen erreichen.