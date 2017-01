Das gab die Organisation via Twitter bekannt. Es handelt sich um ein Schwesterteam zum A-Lineup und zu Newbee Young.

Mit ChuaN und Ferrari_430 befinden sich durchaus berüchtigte Personalien im Lineup.

Frau in Top-Team

Außerdem setzt man mit "axx" auch auf einen weiblichen eSports-Profi sowie mit xiao8 auf einen inaktiv geglaubten Veteranen.

xiao8 hatte erst vor wenigen Tagen seinen Rückzug als professioneller Spieler bekannt gegeben. Somit stellt sich die Frage, wie ernst das Newbee-Lineup tatsächlich gemeint ist.

axx ist eine der besten Dota 2-Spielerinnen Chinas.

Alles nur zum Spaß?

Die Organisation Newbee ist durchaus prestigeträchtig.

Das Haupt-Team rund um "KaKa" konnte zuletzt bei der ESL One Genting den zweiten Platz belegen. Newbee Young ist ebenfalls Dauergast bei Turnieren mit Top-Besatzung.

Umso interessanter ist es also, dass man mit Newbee Boss nun ein vermeintliches Spaß-Lineup an den Start bringt, in dem mit ChuaN und Ferrari_430 durchaus potente Akteure mitmischen.

Die Organisation selbst verkündete, dass das Team in erster Linie dem Entertainment dienen soll.