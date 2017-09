Weltstars wie Miracle- haben ihre Anfänge in der joinDOTA League gemacht. Zehn Seasons in Folge war die Liga der größten Dota 2-Community-Seite am Start, bis es zur großen Pause kam.

Nach Verzögerung wieder erfolgreich?

Nach nun einem Jahr und dem langen Warten der Spieler und Fans geht die Liga wieder an den Start. Für viele Teams gibt es sogar eine gute Nachricht: Die jDL geht genau dort weiter, wo sie aufgehört hat.

Teams, die in der letzten Saison schon angetreten sind, können wieder in der gleichen Division starten. Dazu wird es auch eine Starter-Division geben, damit sich Spieler qualifizieren können, die vorher noch nicht Teil der joinDOTA League waren. Während die Anmeldephase noch bis zum 20. September geht, ist der erste Spieltag schon am 25. September. Ab diesem Moment kämpfen dann Teams aus aller Welt um die Krone in Dota 2. Dabei geht es um 10.000 US-Dollar Preisgeld.