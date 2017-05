Bereits letzte Woche präsentierte SPORT1 die Endrunde um den WM-Titel im FIFA Ultimate Team-Modus aus Berlin im kostenlosen Livestream, via Facebook Live und Youtube Live.

Die FIFA-Elite aus aller Welt spielte in der deutschen Hauptstadt bei dem WM-Finale um ein Preisgeld in Höhe von 400.000 US-Dollar. Am Ende hat sich der Franzose Corentin "RocKy" Chevrey hat sich zum neuen FUT-Champion gekrönt.

Heute Abend (Freitag, 26.05.2017) um 23.00 Uhr zeigt SPORT1 die Highlights des eSports-Mega-Events aus Berlin im Free-TV.

Mit Cihan Yasarlar (FC Schalke 04), frischgebackener Meister der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga sowie Timo Siep und Benedikt Saltzer vom VfL Wolfsburg waren auch drei deutsche eSports-Profis Teil des Events.