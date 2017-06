Von Luka Ziegler

Bereits bei FIFA 17 wurde Sky-Kommentator Wolff Fuss als Kommentator auf dem virtuellen Rasen eingesetzt und das stieß bei den Fans auf viele positive Reaktionen. Auch bei FIFA 18 kommt der beliebte Bundesliga-Kommentator wieder zum Einsatz. SPORT1 hat mit ihm über die Vertonung von FIFA 18, das Spiel und eSports gesprochen.

SPORT1: Wie unterscheidet sich das Kommentieren von FIFA im Vergleich zum Geschehen auf dem echten Rasen?

W. Fuss: Die Unterschiede sind maximal. Das Skript zum virtuellen Spiel, das wir ja letztlich möglichst sinngestaltend und authentisch vortragen, versucht sämtliche Eventualitäten eines echten Fußballspiel abzudecken. Das ist auch aufgrund der Geschwindigkeit nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Bei 90 Minuten Fussball auf richtigem Rasen, ist der Kommentar zu 100% auf das tatsächliche Geschehen und nicht auf das zu Erwartende ausgelegt. Hier sind Spontanität und Handlungsschnelligkeit gerade auch in der Sprache eines Kommentators gefordert. Das kann nicht mal die am besten programmierte Matrix eines Spiels leisten. Perfektion ist in beiden Fällen eine Illusion. Aber diese Illusion ist der Antrieb.

SPORT1: Bist du als Kommentator auch einer der Ersten, der das fertige Spiel zu Gesicht bekommt?

W. Fuss: Ich denke ja. Wenngleich ich weiß, dass unzählige Testspieler nach Abschluss der Vertonungsarbeiten daran arbeiten, Bugs zu entdecken, und möglichst vor Verkaufsstart zu beseitigen.

SPORT1: Hast du denn für die Freunde des virtuellen Rasensports schon ein paar heiße Infos: 3.Liga, FIFA Street oder der Hallenmodus von FIFA 98 - Was erwartet die Fans?

W. Fuss: An den Skripten lässt sich für uns nicht herauslesen, welche neuen Features es am Ende ins Spiel schaffen.

SPORT1: Sind Floskeln, Sprüche und Metaphern vorbereitet oder werden diese auch spontan eingesprochen?

W. Fuss: In dem Spiel ist jede Situation geskriptet. Wir versuchen dem Ganzen einen persönliche Note zu verleihen, aus manchem geschriebenen Wort ein gesprochenes zu machen und es so authentisch wie möglich wirken zu lassen.

SPORT1: Haben Sie bereits eine Lieblingsfloskel für FIFA 18?

W. Fuss: Die Zeit der ganz großen Metaphern ist vorbei. 'Kareem Abdul Jabbar' und seine Freunde stehen im FIFA-Museum. Es gab eine klare Rückmeldung von den Spielern, dass diese nicht mehr gewünscht sind. Weil diese auf Dauer offenbar nervtötend sind. Insbesondere wenn sie in langen Sessions in gewisser Regelmäßigkeit auftauchen. Dem wurde seitens EA Rechnung getragen. Trotzdem haben wir für besondere Situationen ein paar Schmankerl eingebaut, die dann sehr ausgesucht zur Aufführung kommen.

SPORT1: Wie viele Versprecher gab es bei der Audio-Produktion für FIFA 18?

W. Fuss: Viele. Insbesondere in den langen Sequenzen wo Buschi und ich über Vereine oder Stadien oder große Spieler plaudern: "Wenn ich an Inter Mailand denke..."

SPORT1: Bleibt es nur beim Kommentieren der FIFA-Reihe oder greifst du auch selber schonmal zum Controller? Gab gab es sogar schon Unfälle mit Controllern, die gegen die Wand geflogen sind?

W. Fuss: Keinerlei Unfälle. Ich spiele das Spiel, sobald ich es habe, mal kurz an, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Und dann werde ich zwischendurch ab und an von irgendwelchen Menschen herausgefordert, die dann häufig desillusioniert zurückbleiben. Gegen Buschi habe ich vor zwei Jahren auf der Gamescom mit einem deutlichen und hochverdienten 2:1 ein sehr klares Statement abgegeben.

SPORT1: Wie bewertest du die Entwicklung von eSports in den vergangen Monaten?

W. Fuss: Es gibt eine Entwicklung und das ist schön zu sehen. Wenngleich ich mich mit der Bezeichnung "Sport" immer noch schwer tue. Aber es ist ein Massenphänomen. Und wenn viele lange spielen, dann kristallisieren sich automatisch Wettkämpfe heraus, in denen die Besten ermittelt werden. Und dass die Duelle der Besten von tausenden Spielern live und Hunderttausenden online bestaunt werden, liegt in der Natur der Sache.

Ab dem 29. September gibt es dann mehr von Wolff Fuss in den heimischen Wohnzimmern zu hören. Dann erscheint die neuste der Version der Fußball-Simulation im Handel für alle Plattformen.