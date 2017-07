FIFA18-Gerücht: "The Journey" kommt wohl auch nach Deutschland

FIFA18-Gerücht: "The Journey" kommt wohl auch nach Deutschland Kommt "Hunter" auch nach Deutschland? / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Auf offiziellen Screenshots von FIFA18 ist Hunter schon in Los Angeles zu sehen. © EA Sports

Die neusten FIFA18-Gerüchte lassen Fan-Herzen höher schlagen: Der Spielmodus "The Journey" soll in sechs weiteren Ländern spielbar sein. Unter anderem auch in Deutschland.