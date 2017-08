Die Closed Beta von FIFA 18 ist in vollem Gang. Und auch wenn EA Sports den Spielern das Teilen von Informationen und Bildern verboten hat, so gelangen doch immer wieder Gerüchte an die Öffentlichkeit.

Rauswurf bei Inaktivität?

So berichtete der Reddit-User “Limitless293“, was ihm passierte: Er führte in einem Online-Match im FIFA Ultimate Team-Modus mit 11:1 und entschied sich in der 80. Minute etwas zu essen zu machen. Als er wieder kam, war das Spiel vorbei und er hatte verloren. Es hat den Anschein, dass die Spieler in der neuen FIFA Version bei zu langer Online-Inaktivität gekickt werden und eine Niederlage erhalten.

Andere User erzählten, dass ihnen ähnliches passiert sei. Ob die Funktion auch immer fertigen Spiel sein wird, ist derzeit nicht bekannt. Bisher hat EA Sports das Feature weder bestätigt oder dementiert.

Die Online-Community ist begeistert von der möglichen neuen Funktion und hofft, dass diese auch im fertigen Spiel verfügbar sein wird.