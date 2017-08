Für den 29. September ist Sony gerüstet.

An dem Tag, an dem FIFA 18 auf den Markt kommt, bietet der Elektrogigant einen neuen Controller für die Playstation 4 an. Das Modell "Playstation F.C." soll dann in ganz Europa erhältlich sein.

Den rechten Griff des Controllers schmückt ein eigenes "Playstation F.C." Logo. Auf dem linken Griff sind die üblichen Symbole zur Taktik-Planung zu sehen. Außerdem gibt es auf dem Tracklpad ein Strafraum-Design.