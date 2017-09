EA Sports hat die ersten Ratings für FIFA 18 vorgestellt und ein Video der Fußball-Stars veröffentlicht, wie sie auf User-Kommentare reagieren und sich selbst bewerten.

So musste Arjen Robben die Frage beantworten, ob er einen rechten Fuß habe. "Klar habe ich einen. Aber nur zum drauf stehen", so der Niederländer, der sich eine 88 geben würde. Robert Lewandowski forderte eine Wertung über 90.

Auch weitere Bayern-Kollegen kamen zu Wort. Thomas Müller wurde von Mats Hummels aufgeklärt, was ein "Dab" ist. "Ich bin noch nicht so im Swag heute", verteidigte sich Müller. Thiago hinterfragte den Kommentar, seine Spielfigur sei "unfassbar" gut: "Nur in FIFA? Seid ihr sicher?"

Cristiano Ronaldo stimmte den Vorschlag eines Fans zu, der Spielehersteller solle ihm doch in jeder einzelnen Wertung eine 99 und insgesamt eine 100 geben.

"Natürlich bin ich eine Maschine", sagte Ronaldo. Und als Rating? "Ich hätte gerne 100."