vergrößernverkleinern Bakery, Zaelia und Ménè werden Europa beim Mid-Season Brawl vertreten © Blizzard - Maciej Kolek

In den Playoffs der europäischen Division der HGC ging es für drei Teams um die Teilnahme am Mid-Season Brawl. Am Ende setzte sich Team Dignitas durch.