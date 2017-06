League of Legends: G2 Esports und UoL gewinnen in der EU LCS

vergrößernverkleinern Die Bot-Lane war die einzige Konstante © Riot Games

Berlin - Die erste Woche des EU LCS Summer Splits 2017 läuft und während sich in Amerika CLG und Immortals behaupten konnten, siegten in EU G2 und Unicorns of Love.