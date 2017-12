Von Marc Marake

Am Montagmorgen wurde in der Stadt der Engel die chinesische Region in zwei Disziplinen als Sieger des All-Star-Events gekrönt.

Die erste Trophäe für China

Die LMS Allstars waren die Überraschungsregion des Events. Ungeschlagen konnten die Taiwanesen in das Finale des Fünf-gegen-Fünf-Turniers einziehen.

Doch auch die LPL Allstars waren in Höchstform. Sie qualifizierten sich mit einem Sieg über die südkoreanische Übermacht um den dreimaligen Weltmeister Faker für das Endspiel.

Die beiden Teams begegneten sich auf Augenhöhe. In Spiel drei gewann das chinesische Team erst nach 80 Minuten.

Star-AD-Carry Uzi lieferte sich auf der Bot-Lane ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der League of Legends-Legende BeBe, ehe die LPL Allstars im entscheidenden Spiel das Best-of-Five gewinnen konnten.

König Uzi

Kurz vor dem Fünf-gegen-Fünf-Turnier wurde das Finale des Eins-gegen-Eins-Turniers ausgespielt. Dabei steht die individuelle Spielstärke im Vordergrund.

NA LCS-Star Bjergsen schaffte es gegen den Vorjahressieger Uzi in das Endspiel. Der AD-Carry entschied das erste Match mit Kalista für sich. Bjergsen konnte mit Taliyah, wie schon gegen Faker, 100 Minions erreichen und damit ausgleichen.

Am Ende richtete es erneut der Kalista-Pick von Uzi und der Chinese sorgte für seine Titelverteidigung.

Last Man Standing

BeBe war der AD-Carry der LMS Allstars. 2012 gewann er mit seinem Team, den Taipei Assassins, überraschend die Season 2 Worlds.

Der legendäre Spieler hatte jedoch angekündigt, dass das All-Star-Event sein letztes sein wird. Damit hängt auch der letzte Champion dieses Lineups die Maus an den Nagel.

Abschluss des Jahres

Mit Ende des All-Star-Events ist das League of Legends-Jahr offiziell beendet.

Mitte Januar geht es wieder mit den regionalen Ligen in der neuen Season weiter. Durch die vielen Wechsel in Europa und Nordamerika dürfen sich die Fans der EU und NA LCS auf Spannung freuen.