Das Teilnehmerfeld der APEX Season 3 wurde auf vier Teams reduziert. Nun gilt es, in zwei Halbfinalpartien die finale Paarung zu ermitteln. Mit Team EnVyUs ist auch ein westliches Team vertreten.

Titelverteidiger und Klassenprimus Lunatic-Hai

Lunatic-Hai war lange Zeit das nonplusultra der Overwatch-Weltspitze. Sie gewannen die zweite Saison der Overwatch APEX dominant und gelten weitestgehend als bestes Team der Welt.

Erst in der zweiten Gruppenphase der Overwatch APEX Season 3 mussten sie gegen KongDoo Panthera ihre erste Niederlage einstecken. Der 3:1-Sieg von Panthera überraschte Fans und Experten gleichermaßen.

Im Halbfinale am kommenden Freitag tritt Lunatic-Hai gegen Afreeca Freecs Blue an, welche diese Saison noch ungeschlagen sind.

EnVyUs - die letzte Bastion des Westens

Seit der Verpflichtung des koreanischen DPS-Spielers EFFECT kann Team EnVyUs wieder mit der koreanischen Weltspitze mithalten. Nach dem Aus in der zweiten APEX-Saison ist der Gewinner der ersten Saison wieder auf Kurs.

Die amerikanische Organisation mit dem europäischen Kern musste zwar in beiden Gruppenphasen Niederlagen einstecken, steht dennoch unter den besten vier Teams der Liga.

Der Gegner im Halbfinale heißt KongDoo Panthera. Dieser verlor lediglich gegen Lunatic-Hai in der ersten Gruppenphase, nur um sie in der zweiten Gruppenphase zu entthronen - keine leichte Aufgabe für Taimou & Co.

Starker Herausforderer

Mit Lunatic-Hai und Team EnVyUs sind die Sieger der ersten beiden APEX-Saisons im Halbfinale. Ihre Herausforderer sind die beiden Teams, die in der zweiten Gruppenphase der laufenden Saison ungeschlagen blieben.

KongDoo Panthera fordert Team EnVyUs und hat mit Void und Fissure eines der meist gefürchteten Tank-Duos der Liga. Mit Rascal verfügt das Team zudem über einen furchteinflößenden DPS-Spieler.

Lunatic-Hai muss mit Afreeca Freecs Blue gegen das Team antreten, das in der laufenden Saison als einziges noch ungeschlagen ist. Das Team um DPS-Star ArHaN hat scheinbar keine Schwächen, im Support-Bereich sollte der Titelverteidiger mit Ryujehong und tobi aber die Nase vorne haben.

Das erste Halbfinale zwischen Afreeca Freecs Blue und Lunatic-Hai wird am 30. Juni stattfinden, das zweite zwischen KongDoo Panthera und Team EnVyUs folgt am 4. Juli. Beide Spiele werden auf dem Twitch-Kanal von OGNGLOBAL jeweils um 12 Uhr mittags übertragen.