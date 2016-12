Der 1. FC Nürnberg hat auch dank der Einstellung eines Zweitliga-Rekordes die Bundesliga-Rückkehr zur Saison-Halbzeit noch nicht aus den Augen verloren.

Am 17. Spieltag siegten die Franken im Traditionsduell der Alt-Meister gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 (0:0) und gehen als Tabellenneunter mit sieben Punkten Rückstand auf die Aufstiegszone in die Winterpause. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Guido Burgstaller avancierte mit seinem Last-Minute-Treffer (90.), dem bereits 14. in dieser Saison, zum Matchwinner. War es sein letzter im Dress des Clubs? "Ich bin ganz normal im Januar wieder hier. Ich gebe weiterhin mein Bestes und dann werden wir sehen, was in der Zukunft passiert", sagte Burgstaller, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, nach Spielende bei SPORT1 über die Spekulationen um seinen Weggang.

Burgstaller krönt Nürnbergs Rekord-Abend

Es sei für ihn zwar "ein Ziel", eines Tages in der Bundesliga aufzulaufen, "aber wir sollten nicht so viel über mich reden. Wir können zufrieden sein mit den drei Punkten, das ist ein schönes Abschiedsgeschenk vor dem Winter-Urlaub", ergänzte der vom FC Augsburg umworbene Österreicher.

Nürnbergs Sportvortstand Andreas Bornemann hatte schon vor dem Anpfiff bei SPORT1 angekündigt, gerne mit Burgstaller verlängern zu wollen.

"Da Weihnachten ist, kann man sich was wünschen. Und wir würden uns wünschen, dass Guido bei uns bleibt. Er hat eine enorme Qualität, er ist unberechenbar", lobte auch FCN-Trainer Alois Schwartz seinen Torgaranten, dank dem der Aufstieg plötzlich kein Ding der Unmöglichkeit mehr ist. "Das Umfeld schreit natürlich danach. Wir hatten zu Beginn der Saison Probleme. Jetzt stehen wir bei 25 Punkten und müssen nach der Winterpause sehen, wie weit es für uns noch geht", mahnte Schwartz.

Kaiserslauterns Serie zu Ende

Der FCK kassierte indes erstmals nach sieben Spielen wieder eine Niederlage und überwintert mit noch einmal sechs Punkten weniger als die Franken auf Rang 13.

Hanno Behrens sorgte mit seinem Treffer aus der 51. Minute dafür, dass der FCN auch im 38. Zweitliga-Spiel hintereinander einen Torerfolg verbuchte und die Bestmarke der SG Wattenscheid 09 aus der Saison 1987/88 egalisierte. (Spielplan und Ergebnisse der Zweiten Liga)

Erlösend war dann aber der Treffer von Burgstaller zum Sieg, nachdem Jacques Zoua (78.) für den FCK nicht unverdient ausgeglichen hatte.

Korkut trotz Pleite guter Dinge

"Wir sind nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Aber wir haben uns in den letzten Wochen stabilisiert und weiterentwickelt. Dass man so spät bestraft wird, gehört auch zum Fußball. Daraus müssen wir lernen und unseren Weg weitergehen", so das Resümee von Kaiserslauterns Coach Tayfun Korkut bei SPORT1.

Die 24.406 Zuschauer sahen bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt in der ersten Hälfte nur wenig Erwärmendes. Erst nach dem Kopfballtreffer von Behrens nach einer Ecke - dem 14. Nürnberger Treffer infolge einer Standardsituation - nahm die Partie deutlich an Fahrt auf. (Tabelle der Zweiten Liga)

Die lange auf Konter ausgerichteten Gäste aus der Pfalz kamen ebenfalls nach einer Ecke zum Ausgleich. Danach streiften beide Teams ihre taktischen Fesseln ab und setzten alles auf Sieg.